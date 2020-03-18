الاكثر مشاهدة اليوم - شاهد .. ميريام كلينك عارية دون ملابس داخلية تثير ضجة في البلكونة

كتب امير التهامي في الأربعاء 18 مارس 2020 12:13 صباحاً - فنون - تسعى المغنية الاستعراضية ميريام كلينك للفت الأنظار إليها وإثارة الجدل من خلال المنشورات الجريئة والفاضحة التي تنشرها عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي .

ونشرت ميريام قبل ساعات قليلة صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، ظهرت فيها برداء اسود شفاف دون ملابس داخلية ما ادى الى ظهور جسمها بالكامل وكانت تقف بجانب كلبها .

واكتسبت ميريام كلينك شهرة واسعة منذ انطلاقتها كفنانة استعراضية ، ليس بالفن الهادف الذي تقدمه ولا بسبب صوتها الماسي العذب ، وإنما لجرأتها الكبيرة في الظهور وقدرتها على استعراض مقوماتها الأنثوية بشكلٍ صريح وواضح على الملأ وأمام عدسات الكاميرا .

