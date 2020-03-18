الاكثر مشاهدة اليوم - بوسي تفاجئ الجميع بوفاة شقيقتها ودفنها

كتب امير التهامي في الأربعاء 18 مارس 2020 12:13 صباحاً - فنون - فجع الموت اليوم الثلاثاء، الفنانتين بوسي ونورا، بوفاة شقيقتهما الكبرى “هدى”، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت الأسرة دفن جثمان شقيقتهما، بحضور عدد من الأقارب والأصدقاء، ولم تحدد العائلة حتى الآن موعد العزاء.

يذكر أن الفنانة بوسي شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “البرنسيسة بيسة” وهو من إخراج أكرم فريد، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مي عز الدين، بوسي، أمير المصري، سليمان عيد، وإيمان السيد، ونجم مسرح مصر محمد أنور،حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني.

وشاركت بوسى في مسلسل “قيد عائلى” ودارات أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين “فضل وكامل”، وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع، والذى يدور بين الجميع الكبار والصغار، ونكتشف أنه يمتد فى جميع الاتجاهات.