سيف نبيل يعلن تأجيل جميع حفلاته في عدد من الدول

القاهرة - لايف ستايل أعلن المطرب سيف نبيل جميع حفلاته بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة بسبب كورونا، ونشر نبيل تنويها كتابيا مدونا عليه:"أن تكونوا بخير وصحة جيدة هذا الموضوع يهمني كثيرًا.. لقد تم تأجيل حفل أستراليا وسكرمنتو وكندا وسلطنة عمان وجميع حفلاتي بسبب فيروس كورونا".

وتابع:" كنت سعيد جدًا بلقائكم ولكن صحتكم تهمني أكثر.. والظروف أصبحت أقوى من الجميع".

أتمنى لكم ولأحبابكم جميعًا صحة جيدة وإن شاء الله نلتقي بكم قريبًا جدًا بعد زوال هذا الظرف الطارئ. قد يهمك ايضاً: محمد حماقي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا فتحي عبد الوهاب يواجه كورونا بسيلفي من نوع مختلف

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