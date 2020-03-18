أحمد أبو هشيمة يعلق على ارتباطه بـ"ياسمين صبري"

علق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على إعلان ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري، مشيراً إلى أنه لا يتحدث عن حياته الخاصة، وعندما يكون هناك إشاعة يطلب من مكتبه الإعلامي الرد بطرق معينة، ولكن ارتباطه بالفنانة ليس شائعة ولكنها حقيقة ويتشرف بها.

وأضاف أحمد أبو هشيمة، على قناة RT Online، أن ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري حالياً في مرحلة الخطوبة، وبعدها سيتم إعلان الزواج، ولن يطيل تلك الفترة حتى إعلانه الزواج رسمياً بالفنانة، موضحاً أنه لا يحتاج إلى إعلان ما يفعله بحياته الخاصة.

وفي وقت سابق، أظهرت صورة تداولها رواد السوشيال ميديا، ارتباط رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بالفنانة ياسمين صبري، وذلك بعد نشرها صورة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك.

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