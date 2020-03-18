سيرين عبد النور تخضع للتعقيم من "كورونا" قبل التصوير

خضعت الفنانة سيرين عبد النور لإجراءات تعقيمية، قبل دخولها لموقع التصوير، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



ونشرت سيرين عبد النور، فيديو عبر حسابه بـ"إنستغرام" في موقع تصوير "دانتيل" وهي مرتدية "كمامة" و"جوانتي"، وتقوم بعمليات التعقيم من قبل المختصين بهذا الأمر في لبنان، وعلقت على الفيديو قائلة: "بليز ما تضحكو علي بس هيك منفوت على التصوير دانتيل #رمضان_2020".



وأثر فيروس كورونا المستجد بشكل مباشر على صناعة الفن وعلى نشاط الكثير من النجوم بكل أنحاء العالم، فهناك حفلات غنائية تم إلغائها، كما أن صناع الكثير من الأفلام اضطروا لتأجيل التصوير أو استبعاد التصوير في الأماكن التي انتشر بها الفيروس.

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