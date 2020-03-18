توم هانكس من المستشفى إلى الحجر المنزلي

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""الخليج 365"" من بيروت: ارتاح محبو النجم الأميركي توم هانكس لإعلان خبر مغادرته المستشفى في أستراليا، حيث كان يخضع للحجر الصحي، بعدما كشف إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي وزوجته ريتا ويلسون. ثم عاد ووجّه رسالة شكر وامتنتان لكل من سأل عنهما وتابع حالتهما الصحية.

وأشارت الصحف إلى أنهما يستريحان حالياً في منزل مؤجر بأستراليا، ويخضعان للحجر الصحي المنزلي". علماً أنهما كان في زيارة لاستراليا لتصوير فيلم عن حياة النجم الراحل إلفيس بريسلي الذي سيلعب فيه دور توم باركر مدير أعمال النجم الذي عُرِفَ بـ"ملك الروك أند رول". علماً أن زوجته كانت قد أحيت حفلات في سيدني وبريسبان قبل اكتشاف إصابتها بالفيروس، ما دفع السلطات الأسترالية للعمل على تحديد الأشخاص الذين كانوا على تواصل مع الزوجين، تحسباً لاحتمال انتقال العدوى إليهم. مواضيع قد تهمك :

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