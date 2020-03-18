شكرا لقرائتكم خبر عن إدريس ألبا يكشف تفاصيل إصابته بكورونا: يتم فحص حرارتى وزوجتى خضعت للاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الممثل العالمى إدريس إلبا فيديو جديد بعد تشخيص إصابته بـ كورونا، حيث أعلن أمس إصابته بفيروس Covid-19 ، على الرغم من عدم ظهور أى أعراض عليه، موضحا أن زوجته عارضة الأزياء سابرينا تخضع هي الأخرى لاختبارات، ولكن ما زالت فى انتظار النتيجة.

وذكر إدريس ألبا، وفقا لموقع جريدة مترو، أنه رغب فى إبقاء معجبيه على اطلاع على حالته خلال فترة عزله، كما توجه بالشكر إلى جمهوره على الحب الذى يشعرون به تجاهه بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

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وأوضح أنه تلقى العديد من الردود الإيجابية، قائلا: "شعرت في نهاية اليوم بأن الشيء الصحيح الذي يجب القيام به مشاركة ما يجري، لأننا لسنا الوحيدين ربما يشاهد البعض منكم الآن نفس الشيء، تظهر نتائج اختباراتهم إيجابية ويعزلون في المنزل على أمل الحصول على الأفضل".



إدريس ألبا

وأشار ألبا إلى أنه يشعر أنه بخير وبينما لا يزال لا تظهر عليه أى أعراض، مشيرا إلى أنه يتم فحص درجة حرارته مرتين خلال اليوم.

وأكمل أن زوجته "سابرينا" بخير، وتم اختبارها صباح اليوم ولا يزالون في انتظار نتائجها بالحديث عن ردة فعلها، حيث ظهرت إلى جانبه الليلة الماضية خلال خبر إعلان إصابته بكورونا، وقال إدريس: "للتوضيح فقط أرادت سابرينا أن تكون بجانبي، وأنا أحبها أكثر لذلك سأفعل نفس الشيء بالنسبة لها.. أرى الكثير من الناس يقولون إن سابرينا لا يجب أن تكون هناك فى هذا الوقت، الحب هو كل ما يمكنك الحصول عليه".

يشار أن النجم العالمى إدريس ألبا أعلن إصابته أمس بفيروس كورونا التاجى، حيث أجرى اختبارا، مشيرا إلى أنه منذ شعوره بالأعراض قام بعزل نفسه بعد اكتشاف احتمال إصابته بالفيروس.

ونشر إدريس ألبا فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلاً: "هذا الصباح أظهرت نتائج اختبار Covid 19.. أشعر أنني بخير، ليس لدي أي أعراض حتى الآن ولكن تم عزلى منذ أن اكتشفت احتمال تعرضي للفيروس.. ابق فى المنزل أيها الناس وكنوا عمليين.. سأبقيكم على اطلاع على ما أفعله.. لا داعى للذعر".