شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق ياسمين عبد العزيز يطالبها بإعلان زواجها من العوضي بشكل رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن خلاف وائل شقيق ياسمين عبد العزيز لا يزال قائمًا بسبب علاقتها بالفنان الشاب أحمد العوضي وهو ما دفع وائل لتوجيه رسالة جديدة لشقيقته ياسمين وأحمد العوضي ألمح من خلالها إلى أنهما تزوجا سرًا مطالبًا إياهما بالإعلان عن تلك الزيجة عملا بالعرف والأصول.

وكتب وائل علي حسابه بموقع فيس بوك: "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي.. الغلط مش عليك الغلط علي إللي سابتك تغلط في أهلها كلهم وإللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".

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وأضاف وائل: "أنا عايز أعرف دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم.. طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلتيه أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني ؟!".