شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يشارك فى بطولة مسلسل "ليه لأ" مع أمينة خليل رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمد الشرنوبى في بطولة مسلسل " ليه لأ"، الذى تلعب بطولته الفنانة أمينة خليل، المقرر عرضه في رمضان المقبل من 15 حلقة فقط، تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ويجسد الشرنوبى شخصية شاب يعود من الخارج بعد فترة دراسة وعمل، ليساعد والده في عمله، وتضطره الظروف للدخول في أمور مختلفة، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "ليه لأ" تدور أحداثه فى 15 حلقة تكتبها مريم نعوم ويشارك فى البطولة هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى ومحسن محيى الدين وعبد الرحمن أبو زهرة، ومقرر عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان على أن يتم عرض مسلسل من 15 حلقة آخر تقف على إنتاجه نفس الشركة بعنوان "جمجوم وفيديو" بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام فى النصف الثانى من الشهر الكريم.

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يشار إلى أن محمد الشرنوبى، قدم أخر أعماله الدرامية مسلسل "أبو عمر المصرى" عام 2018، مع النجم أحمد عز، وشارك في بطولته كل من أروى جودة، محمد جمعة، وعدد كبيرمن الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف مريم ناعوم، كما عرض للشرنوبى مؤخراً فيلم "بنات ثانوى" وحصد اشادات كبيرة وحقق إيرادات ملحوظة في السينمات، وشارك في بطولته جميلة عوض، هدى المفتى، ومحمد مهران، هنادى معنى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل.

كما شارك الشرنوبى، في بطولة فيلم "الممر" مع النجم أحمد عز، وحقق إيرادات وصلت لـ 90 مليون جنيه، وشارك في بطولته محمد فراج، محمد جمعة، أحمد صلاح حسنى، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة .