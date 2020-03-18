شكرا لقرائتكم خبر عن مروة الأطرش حفيدة اسمهان وفريد تشارك فى مسلسل "دفعة بيروت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الممثلة الشابة مروة الأطرش حفيدة المطربة اسمهان، والمطرب فريد الأطرش في مسلسل «دفعة بيروت» للمخرج علي العلى، والكاتبة الكويتية هبة مشاري بمشاركة أكثر من 60 نجماً عربياً وخليجياً فيه.

كان قد عرض في رمضان الماضي، المسلسل الخليجي «دفعة القاهرة» وقدم في العمل قصص مجموعة طالبات كويتيات وما تعرضن له خلال فترة دراستهن الجامعية في مصر، مع أول دفعة كويتية أرسلت إلى القاهرة في 1956 ويبدو أن تلك الحكايات لم تنته مع إسدال الستار على مسلسل «دفعة القاهرة»، فها هي تتجدد مرة أخرى، ولكن هذه المرة في العاصمة اللبنانية بيروت، التي احتضنت في عقد الستينيات مجموعة كبيرة من الشباب العرب على اختلاف مشاربهم ومنابتهم.

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جانب من كواليس العمل مع الفنان بشار الشطي

يتواجد عدد كبير من نجوم «القاهرة» في المسلسل الجديد، الذي ضمت قائمته طيفاً متنوعاً من الأسماء التي تمتلك «وزناً ثقيلاً» في الدراما الخليجية، وأيضاً العربية، وعلى رأسهم جاء الفنان الكويتي بشار الشطي، وزميلته نور الغندور، ومهند الحمدي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ونور الشيخ، وعلي كاكولي، وحمد الاشكناني، وشيلاء سبت، وروان المهدي، فيما يضم العمل أيضاً عدداً من نجوم لبنان، ومن بينهم سارة أبي كنعان، أنطوانيت عقيقي، أسعد رشدان وغيرهم، إلى جانب نجوم من سوريا والمغرب العربي أيضاً.

مروة الأطرش شاركت مؤخرا في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وحصلت علي جائزة خاصة من المهرجان عن مسرحيتها " اليوم الاخير " التي شاركتها بها في محور المونو دراما.