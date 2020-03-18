شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يغنى "أمى يا نور العين" قبل طرحها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خص الفنان عمر كمال ”الخليج 365”، بفيديو يغنى فيه جزءًا من أغنيته الجديدة "أمى يا نور العين" التى من المقرر إطلاقها تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم.

تقول كلمات الأغنية: "كبرتى ياما ولسه طفلك وببكى لما يوحشنى حضنك بضعف فى بعدك وأحتاج أضمك علشان أحس أمان.. ولسه بشبط فيكى وفى عطفك ودموعى تنزل يمسحها كفك.. من قبل ما أجى الدنيا عارفك أنتى دوا للأحزان.. يوم بعد يوم بأكبر قصادك ولا توبت يوم عن احتياجك شيلتى الهموم علشان ولادك وعيشتى لينا سنين".

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كان عمر كمال، قد نشر مقطع فيديو جديد له، وهو يغني أغنية جديدة له بعد تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات، عبر حسابه الشخصي بمختلف منصات السوشيال ميديا، وجاءت الأغنية التي طرحها كمال عبر حسابه، تجسيدًا لحال طلاب المدارس والجامعات المصرية على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل الدراسة، وجاءت كلماتها كالآتى: "رئيسنا دا حكاية، أدانا أجازإيه، خليك بقي معايا فترات كتير جايه، كورونا كورونا منها هيحمينا، وهيفضل يدينا أجازات كتير جايه".

ونفى عمر كمال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، خطبته من الراقصة جوهرة، مؤكدا أن تلك الصور التقطت خلال لقائه بجوهرة للاتفاق على عمل فنى يجمعهما سويا، وأن الأخبار التى تم تداولها بخصوص خطوبتهما غير صحيحة على عكس ما أشيع.

ورغم نجاح الأغنية الأخيرة عود البطل لمطربى المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، إلا أنه ما زال هناك انتشار كبير لمهرجان بنت الجيران، حيث حظت الأغنية انتشارًا واسعًا وذاع صيتها ليتجاوز معجبيها المصريين والعرب ليرقص على نغماتها الشباب الأوروبى، والتى كانت آخرها فى شوارع فرنسا".