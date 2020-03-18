سينمات مصر تبكى.. أول صور لدور العرض المغلقة بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات ”الخليج 365” صورًا لدور العرض السينمائية في منطقة وسط البلد بعد إغلاقها، وأبرزت الصور الشوارع المحيطة للسينمات خاوية من المارة بعد تعليمات الحكومة بتقليل التنقل والخروج كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، في صورة قد تبكى عشاق السينما في كل مكان وهو المكان الذى تلجأ إليه الأسر في المواسم والعطلات للترفيه ويكتظ بالمواطنين.
وأضاف البيان: "قرر مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2020 اتخاذ كافة دور العرض السينمائى الإجراءات الاحترازية للسلامة الصحية للرواد وعلى أن لا تزيد نسبة الاشغال في كل قاعة نسبة لا تتعدى 35 % من اجمالى عدد المقاعد في كل قاعة".
ويعرض في دور العرض حاليًا أفلام "لص بغداد" بطولة محمد امام وياسمين رئيس وفتحى عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، فيلم "بعلم الوصول" بطولة بسمة وبسنت شوقى ولبنى ونس وتأليف وإخراج هشام صقر، وفيلم "صندوق الدنيا" بطولة خالد الصاوى ورانيا يوسف وباسم سمرة وصلاح عبد الله وتأليف وإخراج عماد البهات.
إضافة إلى أفلام "رأس السنة" بطولة اياد نصار وانجى المقدم وشيرين رضا وبسمة وأحمد مالك وتأليف محمد حفظى وإخراج محمد صقر، كما يتواجد في عدد قليل من دور العرض أفلام "دماغ سيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسولى خطاب وتأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل، و"بنات ثانوى" و"يوم وليلة" و"الفلوس"، وعدد من الأفلام الأجنبية.
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