شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودي وزينة وسلوي خطاب من داخل كواليس تصوير مسلسل "جمع سالم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة ريم البارودي، على مشاركة متابعيها، بصورة لها من داخل كواليس تصوير مسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته النجمة زينة رضا، عبر حسابها بإنستجرام.

وظهرت البارودي مع الفنانة زينة رضا والفنانة سلوي خطاب، من داخل كواليس تصوير المسلسل الذي يجمعهما، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

"جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدر الأحداث درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية، ووضعت الشركة المنتجة للمسلسل خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة على أن يستمر التصوير طوال الشهر الكريم، خاصة أن الوقت المتبقى قبل حلول رمضان غير كاف لإنهاء المسلسل بأكمله.



البارودي وزينة من داخل كواليس تصوير مسلسل جمع سالم

وانضمت المطربة رنا سماحة مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "جمع سالم"، حيث بدأت تصوير أول مشاهدها الأحد الماضي، ليسجل العمل التعاون الثانى بين رنا سماحة وزينة فى الدراما بعد مسلسل "أزمة نسب" الذى تم عرضه فى عام 2016.