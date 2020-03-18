شكرا لقرائتكم خبر عن بين الطمأنينة والذعر.. رسائل الفنانين للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيروس كورونا الأزمة الأكبر فى العالم حاليًا والتى تلقى بظلالها على المجالات كل سواء طبية وسياسية واقتصادية وفنية وثقافية، وتفاعل معها المشاهير عبر حساباتهم الشخصية بين متفائل مطمئن لنهاية الأزمة ومتخوف من سرعة انتشار ذلك الفيروس القاتل.

الفنانة أنغام نشرت صورة وأرفقتها بتعليق: "خليك إيجابى" في إشارة منها لضرورة الانصياع لتعليمات الحكومة المصرية، بالإبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

أما الفنان محمود العسيلى روج لأحدث أغنياته "جنة تكفينا" ووجه نصائح لمتابعيه بالإبقاء في المنزل وتناول فيتامين سى مع سماع الأغنية، قائلاً: "خليكوا في البيت و فيتامين سي كتير واسمعوا وانبسطوا".

وأكدت الفنانة راندا البحيرى أنها ملتزمة بقرارات الدولة وتمارس التمارين الرياضية في المنزل، موجهة النصائح لمتابعيها: "لا.. للاختلاط لا.. للازدحام لا.. سلام ولا.. كلام كتير ملهوش لازمة".

وبث الفنان عمرو سعد رسالة طمأنينة لمتابعيه بانتهاء الأزمة شرط الحفاظ على معنوياتنا وطاقتنا الإيجابية، قائلاً: "الطاقة الإيجابية أكبر حماية، واللي يزعلك حطه في كيس".

Advertisements

أما المطرب المغربى عبد الفتاح الجرينى، نصح متابعيه في المغرب والوطن العربى أجمع بالإيجابية بالبقاء في المنزل قائلاً: "احم نفسك واحم اللي عزيز عليك، اللهم احفظ الجميع يا رب #خليك_فدارك، والوقاية خير من العلاج".

ويبدو أن الفنان رامى جمال مازال "بيسقف" إذ أعرب عن تفاؤله بعودة الحياة لطبيعتها والقضاء على الفيروس، مشددًا على أهمية النظافة والتعقيم حتى نتخطى مرحلة الخطر في سلام.

وسخر الفنان أحمد الفيشاوى بطريقته المعهودة من أزمة فيروس كورونا، إذ صور فيديو قصير يتحدث فيه بانفعال ويقول: "محدش يحط إيده على وشه" بينما هو يضع يديه الاثنتان على وجهه.