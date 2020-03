شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف تصوير الجزء الرابع من Matrix لأجل غير مسمى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Warner Bros ، إيقاف تصوير الجزء الرابع من سلسلة Matrix، لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا، حيث كان يتم تصوير الفيلم في سان فرانسيسكو وانتقل إلى ألمانيا، وهو إنتاج مشترك لـ Village Roadshow، على أن يتم استئناف التصوير في وقت لاحق، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

لم يتم تشخيص أيا من أفراد طاقم العمل بالمرض، لكن الإنتاج يتخذ نفس الاحتياطات مثل تصويرات وارنر بروس الأخرى مثل The Batman و Fantastic Beasts 3 في المملكة المتحدة، King Richard في لوس أنجلوس، وفيلم Elvis Presley من Baz Luhrmann في جولد كوست، أستراليا.

يقوم ببطولة الجزء الرابع من سلسلة Matrix، كل من كيانو ريفز (نيو)، كاري آن موس (ترينيتي)، جادا بينكيت سميث (نيوبي)، بالإضافة إلى النجوم الجدد بريانكا تشوبرا، جيسيكا هينويك، إيبارا، نيل باتريك هاريس، توبي أونومير، براين جي سميث، إرنديرا إيبارا، أندرو كالدويل ويحيى عبد المتين الثاني، الذي يشاع أنه يلعب دور مورفيوس الشاب، كما تشعر هينويك بالحماس للعب شخصية نسائية شبيهة بشخصية "نيو".

وبحسب صحيفة entertainment فإن الفيلم الجديد من السلسلة الشهيرة The Matrix سيعرض يوم 21 مايو عام 2021، وسيحل الجزء الرابع من فيلم John Wick، فى نفس الأسبوع فى آخر مايو من نفس العام ليكون الأسبوع حافل بأفلام النجم العالمى كيانو ريفز.

وانتهى الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بالحرب الكبرى التى خاضها البشر ضد الآلات والتى نجح فى نهايتها "ريفز" الذى يجسد شخصية نيو فى حسمها بالتغلب على الآلات بعد التحكم بقوته واستخدام العالم الحقيقى فى وقف تدفق الآلات على عالم البشر.

كما وصلت إيرادات فيلم الدراما The Way Back، إلى 14 ملايين و 335 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه يوم 6 مارس الجارى، وانقسمت الإيرادات بين 13 ملايين و 435 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 900 ألف دولار أمريكى في شباك التذاكر حول العالم، العمل الجديد من إخراج، جافن أوكونور، الذى شارك في التأليف جنبا إلى براد إنجلسبي، فيلم The Way Back ، من إنتاج شركة Warner Bros.