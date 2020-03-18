شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تؤجل عرض فيلمها Black Widow لسكارليت جوهانسون بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة ديزني للإنتاج الفني والسينمائي، تأجيل عرض فيلمها القادم Black Widow، بطولة النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، في دور العرض السينمائي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتم تأجيله لأجل غير مسمي بعد ان كان مقرر عرضه يوم 1 مايو المقبل.

ولم يكن ذلك التأجيل هو الأول لشركة الإنتاج الشهيرة، فقامت ديزني منذ أيام بتأجيل عرض أفلامها Mulan، و The New Mutunts، و Antlers، بسبب تفشي فيروس كورونا، وغلق الكثير من صالات السينما في دول كثيرة.

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وتبدأ أحداث الفيلم عند الولادة، حيث تعطى ناتاشا رومانوفا، إلى مؤسسة الكي جي بي، التي تؤهلها نفسيا وجسديا لتكون واحدة من الأبطال الخارقين، ومن ثم تحاول الحكومة قتلها.

ويعد هذا الفيلم أولى أفلام سكارليت جوهانسون التي تقوم فيها بلعب دور البطولة حول شخصيتها في أحداث سلسلة المنتقمون، وهى الوحيدة من أبطال العمل التي لم تقم بذلك بعد انتهاء السلسلة، حيث انتهجت شركة مارفل سياسة قامت فيها بإسناد كافة الأبطال لأعمال مختلفة منفردين باستثناء سكارليت التي اكتفت الشركة بظهورها ضمن أحداث الأفلام السابقة دون أن يكون لها فيلم منفرد حول شخصيتها، وهو ما يجعل الفيلم منتظراً من قبل كثيرين من جمهورها خاصة بعد وفاتها ضمن أحداث الجزء الأخير من avengers.