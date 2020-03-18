شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تتعافى من إصابتها وتستأنف تصوير مسلسلها بـ"100 وش" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافت النجمة نيللى كريم من إصابتها التي تعرضت لها أثناء تصوير أحد المشاهد الصعبة بمسلسلها بـ"100 وش"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ومن المقرر أن تستأنف تصوير المسلسل غدًا الأربعاء بعد موافقة الأطباء على عودتها للتصوير، وكانت نليلى كريم قد تعرضت لإصابة في قدمها اليمنى، أثناء تصوير مشهد كانت تستقل من خلاله دراجة بخارية مع الممثل إسلام إبراهيم والذى كان يقود الدراجة، ويبدو أنه فقد السيطرة علي القيادة، فاصطدما كلاهما في سور.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث ، مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.، ويعد المسلسل شراكة بين المتحدة للخدمات الإعلامية وبين العدل جروب .

وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات، حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية، وشارك فى بطولته إلهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها‪.

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وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللى كريم فى فيلم "واحد صفر" تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك فى بطولته زينة والهام شاهين وأحمد الفيشاوى وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثانى مسلسل "ذات" أول بطولات نيللى كريم فى الدراما، و"سجن النسا" عام 2014 وشارك فى بطولته روبى ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسلوى خطاب ونهى العمروسى وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحاً كبيراً.