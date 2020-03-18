شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد: هناك من يشعر أنه فى عطلة.. نحن بحاجة للوعى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، رسالة إلى الشعب اللبناني، وطالبته بضرورة البقاء فى المنزل وعدم الخروج إلى الشارع، تفاديا لنشر العدوى بين المواطنين، مشيرة أن هناك من يشعر بأنه في عطلة، ويضربون بذلك القرار عرض الحائط.

وقالت الفنانة ديانا حداد، من خلال فيديو عبر حسابها بموقع تويتر:"في هذه الظروف التي يعيشها عالمنا بسبب انتشار فيروس كورونا، أشعر أننا بحاجة من الوعى وتنميه بداخلنا حتى نستطيع محاربة ذلك المرض بقوة، وبعد إطلاق الحكومات وهيئة الصحة قرار بالالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا بالضرورة القصوى، للأسف هناك ناس ضربين ذلك القرار ضرب الحائط ولديهم استهتار ويشعرون أنهم في عطلة، إن الهدف من ذلك القرار عدم الاختلاط بين الناس تفاديا لنشر العدوى الوباء بين الناس، رجاء أن يكون لدينا وعى أكثر من ذلك حتى نستطيع أن نعبر تلك المحنة بخير، ولا تنسوا الدعاء يرفع البلاء".

يشار إلى أن أخر أعمال الفنانة ديانا حداد أحدث أغنياتها المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "ما حد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ، صورتها بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واختارت اللون الغنائي البدوي اللبناني لتقديمه في الكليب، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزء من حياتها اليومية كفنانة.



ديانا حداد

وأعربت ديانا حداد فى تصريحات صحفية، عن سعادتها بجميع تفاصيل أغنية "ما حد يحس بالعاشق" التي صورتها على مدار يوم عمل كامل في جزيرة النخلة بمشاهد داخلية وخارجية، وقالت أنها بذلت جهداً كبيراً من أجل إظهارها بهذا الشكل النهائي الذي سيراه الجمهور ويسمعه بالنتيجة النهائية كأغنية متكاملة صوتاً وصورة، مؤكدة أنها تمس الأحاسيس وتحرك القلوب عشقاً.

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