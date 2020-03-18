شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. عزاء والدة ياسر الطوبجى في مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام عزاء والدة الفنان ياسر الطوبجى، غدًا الأربعاء، من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم قاعة الروضة بعد أذان المغرب، بعد أن رحلت صباح اليوم وأقيمت الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ودفن الجثمان في مقابر العائلة بطريق الفيوم الكيلو 57.

الفنان ياسر الطوبجي خريج كلية الآداب قسم المسرح وشارك في عدة أعمال تليفزيونية مسرحية وسينمائية من أهمها "سنة أولى نصب" عام 2004، "الأولة في الغرام" عام 2007، "أدرينالين" عام 2009، "بلبل حيران" عام 2010، "فبراير الأسود" عام 2013، "سلاح التلاميذ" عام 2015، "ماتروشكا" عام 2018، "قصة حب" عام 2019.

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وشارك في العديد من المسلسلات، منها "الفسطاط" عام 2000، "محمود المصري" عام 2004، "خليها على الله" عام 2007، "حكايات منعيشها" عام 2010، "الزوجة الرابعة" عام 2012، "صديق العمر" عام 2014، "أفراح القبة" عام 2016، "سرايا حمدين" عام 2018، "طلقة حظ" عام 2019.