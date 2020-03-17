ليلى عبد اللطيف فيديو: طبيب عربي سيجد دواء للكورونا



بعد أن توقعت ليلة رأس السنة انتشار فايروس من الصين، أطلت ليلى عبد اللطيف في اتصال هاتفي مع الإعلامي علي أحمد على قناة سكوب Tv الكويتية، وقالت إنّها متفائلة، واصفة قصة "كورونا" بالحلم. وقالت: "هذه الازمة ستنتهي وتعود الامور الى طبيعتها".



الفيديو تم تداوله على نطاق واسع وقالت فيه ليلى " شوف يا استاذ علي انا ما بخاف الا من الله وانا الان امام مسؤولية كبيرة بأن أعلن ان فايروس كورونا هو فايروس بيولوجي مفتعل من قبل اميركا لتحارب به اقتصاد الصين ولكنه خرج عن سيطرت اميركا ودخل هذا الفايروس الى اميركا نفسها فانقلب السحر على الساحر،".

شاهدوا الفيديو هنا:

وتابعت "لكنني أرى هذا الفايروس سينتهي فجأة خلال شهرين لان احدى الدول العربية ستخترع علاجاً له، وسيلمع اسم طبيب عربي وسيكرم لإختراعه العلاج".

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وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت ليلة رأس السنة أن تحمل سنة ٢٠٢٠، وباء خطيرا وقاتلا ينتشر عالمياً ويثير الرعب والهلع بين بعض الشعوب.