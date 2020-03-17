فوز الفهد تحتفل بعقد قرانها وهذا هو العريس

احتفلت "الفاشينيستا" الكويتية فوز الفهد بعقد قرانها، حيث زفت الخبر لمتابعيها عبر "سناب"، واصفة ليلة زفافها بأنها ستكون الحدث الأهم والأبرز في حياتها، خصوصاً وأنها بصدد الدخول إلى عش الزوجية وبداية مرحلة جديدة ومختلفة كلياً، على حد قولها.

وقد بدت فوز متوترة، ككل النساء وهن يتحضرن لزواجن، وكشفت عن دعوتها لعدد قليل من المقربين لها أثناء "حفلة عقد قرانها"، والذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين، حيث انطلق "اليباب" في صالة البيت، فور وضع شريك حياتها "الدبلة" في يدها، لتنطلق إحدى مفاجآت الزفاف، وهي أغنية خاصة لها بصوت الفنان ماجد المهندس.

وتمنت الفاشينيستا الكويتية أن تكون فرحة زواجها فرحتين، فرحة توديعها للعزوبية وفرحة توديع العالم لفيروس "كورونا" المستجد. Advertisements وقد كشف موقع "سيدتي" عن هوية العريس وهو عبد اللطيف بالرغم من أن فوز لم تعلن فوز الفهد عن فارس أحلامها، إلا أن مجلة "سيدتي" تمكنت من معرفة هويته وهو عبد اللطيف الصراف.



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