فيديو: محمد حماقي يكشف حقيقة اصابته بكورونا

بعد انتشار أنباء حول إصابة الفنان محمد حماقي بفيروس كورونا أكد حماقي أنه بصحة جيدة وأن ما يشاع لا أساس له من الصحة يعرف مصدره.

وأكد حماقي في مقطع الفيديو أنه لم يعتاد مخاطبة جمهوره من داخل منزله، وانه للضرورة القصوى لجأ للبث المباشر بعد انتشار شائعة إصابته بفيروس كورونا.

وأكد أنه في منزله ولم يخضع للفحص من الأساس، ولا توجد أية حالة اشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

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أضاف: أنا قولت أطلع أطمنكم بنفسي في إشاعة بتقول أني عملت تحليل فيروس كورونا، وإن فيه اشتباه بالفيروس.. ده مش حقيقي خالص.. أنا في البيت والحمد الله كويس ومفيش مشكلة وأشكركم جدا على اهتمامكم.

وناشد حماقي متابعيه بضرورة الالتزام بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لحين انتهاء هذه الأزمة.

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