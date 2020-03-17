فاجأت المطربة السعودية دخون، المشاهدين بظهورها الإعلامي الذي يعدّ المرة الأولى في مسيرتها الفنية، التي تمتد لقرابة الـ14 عاماً؛ حيث إن دخون قد عرفها الجمهور من خلال صوتها فقط ولم يعرف ملامحها، على طريقة مذيعي الراديو، الذين ارتبط الجمهور معهم من خلال أصواتهم ولم يعرف ملامحهم.

وحاول الكثير من الجمهور التعرف على ملامح دخون؛ خاصة أنها تمتلك صوتاً مميزاً وأصبحت لها قاعدة جماهيرية كبيرة، لكن لم تسمح لأحد بذلك. اقرئي ايضا : السورية هبة نور تدخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

وتمكّن المذيع السعودي طارق الحربي من استضافة دخون، من خلال برنامجه «طارق شو»؛ حيث تحدثت الفنانة عن مسيرتها، وسبب غيابها عن الظهور الإعلامي وحتى عبر «السوشال ميديا»، ولفتت إلى أنها قبل هذا الوقت، كانت تغلق على نفسها المجال في الانتشار، ولكنها أكدت أنها الآن ليست مقصرة في صناعة الشهرة، ولكن الأمر متوقف على إنتاج الألبومات.



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كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول للمطربة «دخون» التي عرفها الجمهور بصوتها ولم يعرف ملامحها لأكثر من 14 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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