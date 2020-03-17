لجين عمران تشيد بدور المملكة في مواجهة فيروس كورونا

عبّرت الإعلامية السعودية لجين عمران عن سعادتها بتصنيع وإنتاج معقم في المملكة العربية السعودية وتوزيعه مجاناً على المواطنين، في حين ارتفع سعره في بعض الدول؛ مشيدة بدورها بهذه الخطوة القيّمة.

وكتبت لجين على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «في الوقت الذي ارتفع فيه سعر المعقم في بعض البلدان؛ مستغلين حاجة الناس له، واختفى من الأسواق في البعض الآخر.. في عاصمة مملكتنا الغالية تم تصنيع وإنتاج المعقم وتوزيعه مجااااااناً، وهذا أيضاً درس مجاني للعالم.. عمار يا بلادي».

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يذكر أن بعض التجار بعدد من الدول العربية والأوروبية قد استغلوا أزمة فيروس كورونا ورفعوا أسعار المنظفات والمطهرات لأضعاف ثمنها الحقيقي، كما قد اختفت بعض هذه السلع من الأسواق نظراً للإقبال المكثف عليها.

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