أحمد أبو هشيمة بالفيديو: تعرفت الى ياسمين صبري بظروف لا يصدقها أحد

في أول تعليق له حول خطوبته من الممثلة ياسمين صبري، قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في حديث خاص ل قناة RT Online إنه لا يتحدث عن حياته الخاصة، وعندما يتعرّض لشائعة، يطلب من

مكتبه الإعلامي الرد عليها.

وعن خطوبته لياسمين قال أبو هشيمة إنها ليس شائعة بلحقيقة يتشرف بها.

وقال إنه لا يزال مرحلة الخطوبة، وبعدها سيتم إعلان الزواج، وقال إنّ فترة الخطوبة لن تكون طويلة، وإنه سيعلن زواجه قريباً.

ورغم أنه يفضّل الاحتفاظ بتفاصيل حياته الخاصّة بعيداً عن الإعلام، قال إنّ مكانته كرجل أعمال ومكانة خطيبته كفنانة فرضت عليه إعلان الخبر للجميع.

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وأكّد أبو هشيمة أنه لن يكشف عن أية تفاصيل أخرى عن علاقته بياسمين، طالباً من الجميع احترام حياته الخاصة.

وكان أبو هشيمة وياسمين أعلنا خطوبتهما في حفل جرى في أجواء عائلية فقط اقتصرت على عدد محدود من الأهل والأقارب للأسرتين.

يذكر ان ابو هشيمة تعرف على ياسمين منذ ثلاثة شهور فقط في ظروف قال انه لا يمكن أن يصدقها أحد، ورفض التعليق على خاتم الألماس الذي أهداه لياسمين بمناسبة الخطوبة.

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