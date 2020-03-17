دينا الشربيني في يوم ميلادها الـ 35: دخلت السجن وعمرو دياب أنقذها

تحتفل اليوم الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ35، محاطة بمحبة أصدقائها وأهلها، وبحب كبير أعطاها أملاً في حياة قست عليها كثيراً.

فمن هي دينا الشربيني؟ وكيف تحوّل اسمها من ممثلة ارتبطت بفضيحة إلى رمز للرومانسية؟

-هي دينا محمد عبد الباري محمد الشربيني من مواليد 17 مارس 1985 في القاهرة

-درست الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، وبدأت خطواتها المنتظرة لتقديم البرامج التليفزيونية عام 2006،

-عام 2011، تقدمت لمسابقة خاصة باختيار وجوه جديدة لأجل المشاركة في مسلسل "عرض خاص" وقدمت من خلاله شخصيتها الحقيقية، كما خطفت الأنظار عندما شاركت في بطولة مسلسل "المواطن ×"، وفى المقابل اضطرت لترك مقعدها كإعلامية بسبب عدم التفرغ.

-دخلت السينما من خلال فيلم "الحفلة" عام 2013، مع الفنان أحمد عز، ومحمد رجب، جومانة مراد، وروبي، ومن تأليف وائل عبدالله، وإخراج أحمد النجار.

-في نوفمبر 2013، ألقي القبض عليها في شقة بالزمالك بسبب تعاطي المخدرات وقضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عاماً وتغريمها 10 آلاف جنيه.ن وخرجت من السجن في نوفمبر 2014.

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-امتنعت نقابة المهن التمثيلية بعد خروجها من السجن عن منحها التصريح اللازم لمواصلة العمل، ولكن زملائها تقدموا بمناشدة إلي نقيب الممثلين ليسمح لها بالعودة إلي العمل، وتمت الاستجابة لهم، لتقدم بعدها عدة أعمال منها "جراند أوتيل"، و"إفراج القبة"، و" عشم إبليس"، و"خلصانة بشياكة"

-عاشت دينا الشربيني قبل الشهرة قصة حب انتهت بخطوبة رسمية دامت 6 سنوات.

-ارتبطتص بالفنان عمرو دياب رغم فارق السن بينهما الذي يبلغ 23 عاما، ولم يعترف الفنانان بعلاقتهما الا بعد اشهر من ظهورهما معاً، اذ اكد عمرو في مداخلة هاتفية نادرة مع الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية" أن دينا تعرف جيدا كيف تجعله يخرج أفضل ما لديه في العمل والحياة، قائلا: دينا بتعرف تخليني أطلع إنتاج كويس، ودي أهم حاجة في حياتي، وميزة مش موجودة في حياة ناس كتير"، ليرد أديب: "يعني هدية دينا أنها بتخليك تطلع إنتاج كويس.. طب إنت جبت حاجة"، ليرد الهضبة ضاحكا: "جبت".

-ينتظر محبو عمرو ودينا اعلان زواجهما وثمة اخبار تؤكد انهما متزوجين منذ اكثر من سنتين.

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