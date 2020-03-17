لجين عمران تشيد بجهود السعودية لمكافحة كورونا: عمار يا بلدي

أعربت الاعلامية السعودية ​لجين عمران​ عن فخرها بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لاحتواء فايروس كورونا ومنع انتشاره، كما أشادت بتصنيع وانتاج معقعم في المملكة وتوزيعه مجاناً على المواطنين.

وقارنت الأمر بارتفاع سعره في بعض الدول، مشيدة بهذه الخطوة القيّمة.

وكتبت لجين على حسابها الخاص على انستغرام "في الوقت الذي إرتفع فيه سعر المعقم في بعض البلدان مستغلين حاجة الناس له و أختفى من الأسواق في البعض الآخر .. في عاصمة مملكتنا الغالية تم تصنيع و إنتاج المعقم و توزيعه مجااااااناً و هذا أيضا درس مجاني للعالم .. عمار يا بلادي".

Advertisements

إقرئي أيضًا:

السورية هبة نور، تدخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

فيديو.. سقوط مذيعة في أثناء حديثها على الهواء وتحويلها للحجر الصحي