السورية هبة نور تدخل الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

انتهت الفنانة السورية هبة نور من تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل «الحرملك» مع المخرج تامر إسحاق والمؤلف سليمان عبدالعزيز؛ حيث تم التصوير في دولة الإمارات منذ عدة أيام.

وقالت هبة إنها تحمد الله أنها انتهت من تصوير دورها قبل قرار إيقاف رحلات الطيران بسبب فيروس كورونا، وإلا كانت ستواجه أزمة كبيرة في العودة إلى عائلتها.

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وأضافت هبة أنها فرضت على نفسها حجراً صحياً؛ وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، والتزمت منزلها لحين مرور أزمة فيروس كورونا؛ حيث إنها تتواجد بالمنزل ولا تخرج إلا للضرورة القصوى؛ حتى تساعد الجهات المختصة في الحد من انتشار الفيروس.

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وطالبت هبة نور الجمهور بتنفيذ تعليمات الجهات الطبية المختصة، والالتزام بالقواعد والتواجد في المنازل حتى تمر هذه الأزمة العالمية بسلام.

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