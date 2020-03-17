«MBC مصر» تطلق حملة إعلامية مكثفة تحت شعار «خليك في البيت»

تطلق قنوات «MBC مصر»، عبر شاشتها وموقعها الرسمي وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من اليوم، حملة إعلامية مُكثفة تحت شعار «خليك في البيت»؛ من أجل تشجيع المواطنين، ونشر الوعي بينهم على ضرورة البقاء في المنازل خلال هذه الفترة، وتقليل الحركة وعدم الوجود في أماكن التجمعات؛ حرصاً على الصحة الشخصية، ولتلافي نقل أو استقبال العدوى الخاصة بفيروس «كورونا» المُستجد.

وترفع الحملة الجديدة التي تُطلقها «MBC مصر» شعار «علشان صحتك.. علشان حياتك.. علشان أولادك.. علشان بلدك.. خليك في البيت».

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وتُقدم قنوات «MBC مصر»، عبر برامجها المُختلفة: «صباحك مصري» مع هشام عاصي، و«حديث المساء» مع ياسمين عز، و«يحدث في مصر» مع شريف عامر، و«الحكاية» مع عمرو أديب؛ مُتابعات دقيقة لتطورات الفيروس المُستجد في مصر والعالم، وترصد عبر نُخبة من الأطباء والمتخصصين كل الآثار الناجمة عنه وكيفية التوعية والتعامل السليم معه وأفضل طرق الوقاية وأهمها البقاء في المنازل.

وتنطلق حملة «خليك في البيت» على شاشتي «MBC مصر» و«MBC مصر2»، وموقعها الرسمي وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بداية من الثلاثاء 17 من مارس 2020.

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