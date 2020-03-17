شروط صناع المسلسلات للوقاية من كورونا أثناء التصوير.. ووقف هذه الأعمال

وضع عدد من صناع مسلسلات رمضان شروطاً من أجل استئناف تصوير مسلسلات رمضان، منها: منع المصافحة بالتقبيل أو باليد بين فريق العمل، واتباع سبل النظافة الشخصية، بغسيل الأيدي بصفة مستمرة بالماء والصابون، واستخدام المطهرات المضادة للبكتيريا وعدم لمس العين، وحفظ مسافة لا تقل عن متر أو أكثر بين الأشخاص.

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كما توقفت بعض المسلسلات عن التصوير، منها: مسلسل الهيبة، وبعض مسلسلات شركة سينرجي والعدل جروب، كما دعت النقابات الفنية في لبنان المنتجين والفنانين للالتزام بتوصيات ومقررات مجلس الوزراء، لاسيما ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية وبيان مجلس الدفاع الأعلى، من ضرورة التعبئة العامة، بكل ما يصدر عن الهيئات الصحية والرسمية لمواجهة المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

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فيما أوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، أن نقابته لن تلجأ لإصدار قرار بوقف تصوير مسلسلات رمضان كإجراء احترازي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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