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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. النجمة الكويتية فوز الفهد تبث حفل زفافها عبر مواقع التواصل والان مع التفاصيل
الثلاثاء 17 مارس 2020
يثت النجمة الكويتية فوز الفهد، حفل زفافها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، أعلنت النجمة الكويتية فوز الفهد عن دخولها إلى عش الزوجية من خلال مشاركة متابعينا فيديوهات لها عبر سناب شات، وهي ترتدي الفستان الأبيض، وتوجه رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أنها سوف تبدأ حياة جديدة.
وقد أشارت إلى أن حفل زفافها سوف يكون مقتصر على أقرب الأقربين فقط، وقد ودعت بتصوير عرسها ومشاركة فرحتها مع المتابعين.
ونشرت النجمة فوز الفهد العديد من الصور والفيديوهات بزواجها عبر موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، حيث تمنت فوز التخلص من الفيروس المنتشر لتكون الفرحة فرحتين، وقد بينت أنها التزمت بقرار الدولة فيما يتعلق بعدم التجمعات من أجل الحد من انتشار الفيروس، وقد ظهر في القاعة عدد قليل من الصديقات اللواتي حضرن من أجل مشاركة فوز فرحتها.
هذا وقد أشعلت النجمة الكويتية فوز الفهد مواقع التواصل الإجتماعي بالأونة الأخيرة بعد نشرها العديد من الفيديوهات عبر موقع سناب شات تدعو السيدات إلى الذهاب إلى صالون التجميل الخاص بهم، رغم تحذيرات الحكومة الكويتية من التجمعات والخروج من البيوت، الأمر الذي لم يتقبله العديد من المغردين من مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك لأنه ينافي قرار الحكومة الكويتية.
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