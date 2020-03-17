رادار طارئ يعود بموسم ثالث في رمضان

الثلاثاء 17 مارس 2020

طارق الحربي

يواصل الفنان والإعلامي طارق الحربي التحضير خلال هذه الفترة لتقديم موسم جديد من برنامجه الرمضاني



"رادار طارئ"، استعدادًا لعرضه على شاشة روتاتا خليجية في الشهر الفضيل.

وفي هذا الإطار، أوضح طارق الحربي أن البرامج الكوميدية التي يقدمها على قناة روتانا خليجية حققت نجاحاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة.

لا سيما على مستوى الأرقام المليونية للمشاهدة والمتابعة الجماهيرية والتفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه البرامج جذبت جمهور الشباب لأن أغلب الجمهور السعودي من محبي هذه النوعية من البرامج، مشدداً على نجاح المضمون الذي يتناول الكوميديا الساخرة والهادفة لا سيما عندما تناولها للقضايا .

المستجدة والأحداث والتناقضات الاجتماعية.

وفي تصريح خاص، قال الحربي إنه سعيد بنجاح هذه النوعية من البرامج التي فتحت آفاقاً جديدة للشباب السعودي، مشيراً إلى أهمية دعم المواهب الشابة لا سيما من قبل المؤسسات الإعلامية، وهو هدف دأبت عليه شبكة قنوات روتانا منذ سنوات من خلال اكتشاف ودعم المواهب الشابة وتوفير مساحة لها عبر شاشاتها للإبداع

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وتشديداً منه على دور المواهب السعودية في تقديم مضمون ناجح وجديد للمشاهد اليوم، قدّم الحربي بالأرقام دليلاً على نسب المشاهدة العالية جداً التي تحصل عليها هذه النوعية من البرامج الشابة، بحيث وصل برنامج "طارق شو" مثلاً إلى ما يزيد عن 230 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب ومليار و200 مليون على تطبيق السناب شات، خلال الموسمسن الماضيين

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وبالعودة إلى الموسم الرمضاني من البرنامج، كشف الحربي أنه ستطرأ بعض الإضافات والتغييرات على "رادار طارئ" في موسمه الثالث ومن أهمها، زيادة جرعة الكوميديا في تناول الموضوعات اليومية خلال الحلقات، مبينًا أن هناك تجديدات في الاستوديو الخاص بالبرنامج، إلى جانب استضافة أسماء لامعة من الفنانين والإعلاميين

ومشاهير السوشيال ميديا من السعودية والعالم العر

وأضاف: "ينتمي البرنامج لنوعية البرامج الخفيفة واللطيفة التي تتناسب مع الأجواء الرمضانية، وسيتم عرضه يوميًا على الهواء مباشرة في رمضان على روتانا خليجية لمدة نصف ساعة في قالب كوميدي، ويركز في فقرته الأساسية على تناول الأعمال والمسلسلات الدرامية التي تعرض خلال الشهر الفضيل في كل القنوات الفضائية، مع تسليط الضوء على بعض الأخطاء الفنية في الأعمال الدرامية، ورصد التفاعل الجماهيري مع المسلسل الذي تتناوله الحلقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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وذكر الفنان طارق الحربي، أنه وفريق العمل ببرنامج "رادار طارئ 3" يبذلون مجهوداً كبيراً في التحضير للبرنامج وأفكاره اليومية المتجددة والجاذبة للجمهور وتقنيات عرضه وتحديث قالبه الكوميدي الساخر المميز، موضحًا أن هذه النوعية من البرامج تتطلب استعدادات خاصة ووقتاً طويلاً من التحضير من خلال فريق عمل متكامل.