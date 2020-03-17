لجين عمران تشيد بدور السعودية بتوزيع معقم اليدين مجاناً على الناس

الثلاثاء 17 مارس 2020

لجين عمران

عبّرت الاعلامية السعودية لجين عمران عن سعادتها بتصنيع وانتاج معقعم في المملكة العربية السعودية وتوزيعه مجانا على المواطنين، في حين ارتفع سعره في بعض الدول، مشيدة بدور المملكة في هذا الاطار.



وبعد أن أعلنت أمانة الرياض عن أنها ستزيد من انتاج معقمها للسكان مجاناً علقت لجين على المنشور قائلة " في الوقت الذي إرتفع فيه سعر المعقم في بعض البلدان مستغلين حاجة الناس له و أختفى من الأسواق في البعض الآخر .. في عاصمة مملكتنا الغالية تم تصنيع و إنتاج المعقم و توزيعه مجااااااناً و هذا أيضا درس مجاني للعالم .. عمار يا بلادي".

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هذا وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل ١٥ حالة جديدة مصابة كورونا الجديد (كوفيد١٩) : - الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا ومعزولة بمنشأة صحية في الظهران، و الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة ومعزولة بمنشأة صحية في القطيف.

في تجربة جديدة بمسيرتها، تستعد لجين لدخول عالم الفن، في الدراما والسينما، بعد عملها مقدمة برامج في محطات فضائية عدة.

حيث كشفت لجين عن توقيعها عقداً مع شركة "سيدرز آرت برودكشن، صباح إخوان" للمنتج اللبناني صادق الصباح، بالشراكة مع "رايتكس برودكشن" لإنتاج مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية السعودية خلال العام الجاري 2020 والعام المقبل على أن تُعلن تفاصيل هذه الأعمال قريباً.