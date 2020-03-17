عبادي الجوهر يوجه رسالة للتوعية بفيروس كورونا

الثلاثاء 17 مارس 2020

عبادي الجوهر

دعا الفنان السعودي عبادي الجوهر الجميع في السعودية، والخليج، والعالم العربي، إلى التقيد بالتوجيهات التي تصدرها وزارات الصحة فيها حول فيروس كورونا، خاصةً البقاء في المنازل والاعتناء بالنظافة الشخصية.

Advertisements

وقال الفنان المعروف باسم "أخطبوط العود" عبر مقطع فيديو، نشره في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نسأل الله السلامة للجميع من هذا الوباء المنتشر في جميع أنحاء العالم. الدولة قامت بكل الاحتياطات الاحترازية.

ويجب علينا الآن تحمُّل المسؤولية والمساهمة كل حسب مجال عمله في التوعية ضد انتشار هذا الفيروس في المجتمع بالجلوس في البيت لمدة أسبوعين، والتقيد بالنظافة التامة، والمحافظة على عادة غسل اليدين باستمرار، وعدم الاختلاط بالناس قدر المستطاع".

يذكر أن حالات الإصابة بالفيروس، بلغت 103 في السعودية، تعافى منها ثلاث حالات، ما يعزز دور الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الحكومة السعودية في مواجهة كورونا.