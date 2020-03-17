مساعد البلوشي يجهز ألبومه الأول مع "روتانا"

الثلاثاء 17 مارس 2020

الفنان الكويتيمساعد البلوشي

كشف الفنان الكويتي مساعد البلوشي عن تحضير ألبوم جديد هو مشروعه الأول مع شركة "روتانا" بعدما وقّع عقد انضمامه لنجوم الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة.



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وعبّر البلوشي عن سعادته بالانضمام لـ"روتانا" موضحاً" سعادتي لا توصف بهذه الخطوة التي تشكل نقلة في مشواري المهني لاسيما وأنني سوف أنضم لواحدة من كبريات الشركات على مستوى الوطن العربي وأتمنى لأن يثمر تعاوناً سوياً مجموعة مميزة من الأعمال".

وأضاف " أحضر لألبومي الأول معهم وسوف يشهد التعاون مع مجموعة من نجوم الكلمة واللحن على أن نكشف كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة حالياً بمرحلة الاختيار ما بين ألحان وكلمات والوقوف على الأسماء التي سوف أتعاون معهم على مستوى التوزيع وأتطلع لترك بصمة من خلال هذا العمل".

وتمنى مساعد أن يرضي جميع الأذواق بما يقدم من أغنيات موضحاً " لا شك أن رضا الجميع غاية لا تدرك ولكنني أسعى جاهداً لتقديم اأعمال تنال رضا الجمهور على اختلاف أذواقهم وأتطلع دائماً لدعم الجمهور الذي يشكل رافداً معنوياً هاماً".

وكان آخر أعمال البلوشي، الذي يحرص على التأني فيما يقدم من أعمال حتى تخرج بصورة تليق بمتابعيه". أغنية سنغل "بعد فرقاك"، وهي من كلمات عبدالله الملحم، وألحان دايـم، وتوزيع محمد القريتلي، وإيقاعات عبدالله البلوشي، وكورال: شباب وبنات الكويت، وحققت الأغنية ردود أفعال واسعة عند بثها عبر مختلف الإذاعات، وعبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".