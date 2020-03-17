شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسنى صالح يقبل رأس سميرة عبدالعزيز ويراجع معها اللهجة الصعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر ”الخليج 365”، يوم تصوير من مسلسل " بنت القبايل " جمع المخرج حسني صالح بالفنانة القديرة سميرة عبد العزيز وشهدت الكواليس مراجعة اللهجة الصعيدية من قبل المخرج مع الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، حيث إن حسني صالح متمكن من اللهجة، وقدم من قبل عدة مسلسلات في الدراما التليفزيونية الصعيدية.

المخرج حسني صالح في نهاية البروفة وقبل التصوير قبل رأس الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، مؤكدا أنها من العناصر الأساسية في أي مسلسل يقدمه فهي فنانة كبيرة ويتفاءل بها في أي عمل يقدمه .

مسلسل " بنت القبايل " للمخرج حسني صالح يذاع علي قناة "الحياة" ويحقق نسبة مشاهدة كبيرة، حيث تم تصوير المشاهد الأخيرة من العمل منذ فترة وجيزة وكان المخرج وصناع المسلسل يصورونه بالتزامن مع عرضه على القناة .

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المسلسل يشارك في بطولته أيضا محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبيرعبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.

ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء على قناة "الحياة" ، حيث أشاد الجمهور بقصة المسلسل التى تعتمد على رحيل – حنان مطاوع كبيرة قبيلة الحمايدة، وتدخل فى صراعات مع العديد من كبار القبيلة، وتوالى الأحداث.