شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مليون دولار خسائر الموسيقى الأسترالية والنيوزيلندية بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأثرت الأحداث الموسيقية سواء حفلات أو مهرجانات بشكل مباشر بسبب انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم ، وهو ما جعل قطاعا كبيرا من نجوم العالم اضطروا لإلغاء حفلاتهم أو إعادة جدولتها من جديد، فقد رصد موقع إلكتروني جديد مخصص لقياس تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الموسيقى الحية الأسترالية والنيوزيلندية وهو موقع " I Lost My Gig " ، والذي يفيد أن هناك خسارة وصلت الي 25 مليون دولار خلال 24 ساعة ، وهو ما نقله عدد من المواقع الشهيرة أبرزها " nzherald " ، و الذي أشار أيضا تأثر 84000 وظيفة كنتيجة مباشرة للأحداث الموسيقية التي تم الغائها في أعقاب انتشار فيروس كورونا.

تعمل مؤسسة MusicHelps ، و المعروفة رسميا باسم New Zealand Music Foundation ، و مقرها في نيوزيلندا علي منح للاستشارات المهنية للفنانين و منح المال لهم عندما يعانون من المرض وضيق الحال.

ويقول بيتر ديكنز المدير العام للمؤسسة أن الوضع مع فيروس كورونا قد وصل بالفعل لصناعة الموسيقى ، و أكد : "أعتقد أن الكثير من المشاركين بهذه الصناعة في حالة ذهول نوعا ما والتدقيق و التركيز حول كل ما يحدث في الوقت الحالي والعمل على كيفية فهم كل هذا ، ما نمر به الان هو بمثابة صدمة لا تشبه أي شيء آخر وجهناه في هذه الصناعة حقا ولها تأثيرات واسعة النطاق على الجميع في شتي أنحاء الصناعة من والفنانين و طاقم الإنتاج المباشر و غيرهم .