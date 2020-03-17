شكرا لقرائتكم خبر عن باليوجا.. ناهد السباعي تواجه الحجر الصحي فى المنزل بالرياضة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التزاما بتعليمات رئاسة الوزراء من أجل تنفيذ خطة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حرصت الفنانة ناهد السباعي على مشاركة جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو لها أثناء تنفيذها لتعليمات العزل الصحي داخل منزلها، أثناء ممارستها لرياضة اليوجا أثناء امتثالها للبقاء فى المنزل.

ونشرت ناهد السباعي فيديو لها وهى تؤدى أحد تمارين اليوجا، عبر حسابها بإنستجرام، وكتبت قائلة: "أردت أن أشارككم الروتين اليومي الخاص بي داخل المنزل لمواجهة العزل الصحي بسبب فيروس كورونا، بس ماما دخلت عليا مش طايقة ريحة الفنيك عشان مفيش كلور، ومش لاقية الشبشب يا ربي كل حاجة لازم أدور عليها كدة".

من ناحية أخرى، تجسد الفنانة ناهد السباعى شخصية زوجة الفنان يوسف الشريف خلال أحداث مسلسل "النهاية"، المقرر أن تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث تواصل التصوير فى الديكور الخاص بها، وتدخل فى العديد من الحروب والصراعات بسبب استنساخ زوجها إلى روبوت خلال الأحداث، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى.

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مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.