حسن الرداد ضابط فى «شاهد عيان»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم المصري الشاب حسن الرداد تصوير مسلسل “شاهد عيان”، وهو العمل الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث يجسد شخصية ضابط يدخل في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب.

ويشارك في بطولته العمل كل من وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسى أكشن رومانسى، حيث انتهى الرداد من تصوير عدد من المشاهد في أحد الديكورات المخصصة للعمل.

وكان مسلسل “الزوجة 18” آخر أعمال حسن الرداد الدرامية، وشارك به خلال السباق الرمضاني الماضى، وشاركه في البطولة النسائية ناهد السباعي وهيدي كرم، حيث جسّد خلاله دور رجل زير نساء، ويقع في الكثير من المشكلات بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى الرقم 18.

وتم مؤخرا طرح بوستر فيلم “توأم روحى” الذى يلعب بطولته حسن الرداد، وتشاركه أمينة خليل وعائشة بن أحمد، ويخرجه عثمان أبو لبن، ويعد التجربة الثالثة للمؤلفة أمانى التونسى بعد “بين بحرين” و”قصة حب”، وظهر نجوم الفيلم بالأسود على البوستر، وظهرت كل من أمينة خليل وعائشة بن أحمد على البوستر وسط الرداد.