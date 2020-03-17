بالصور- مدونة الموضة والأزياء فوز الفهد تدخل القفص الذهبي

دخلت أخصائية التجميل، ومدونة الموضة والأزياء الكويتية، فوز الفهد القفص الذهبي حيث قامت بإعلان زواجها، من رجل الأعمال الكويتي الثري عبداللطيف الصراف عبر حسابها على انستغرام اليوم الثلاثاء في 17 آذار الحالي.

وتزوجت فوز الفهد وسط أجواء عائلية فقط خاصة في ظل الإجراءات الوقائية التي فرضتها دولة الكويت بخصوص تفشي فيروس كورونا.

وسرعان ما التقط المغردون بعض الصور للهدية التي التي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة، حيث بدأ الجمهور عملية بحث عن أسعار المجوهرات، التي قالوا إنها تتخطى 681 ألف دولار أميركي.

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وتُعدّ فوز الفهد من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.

وقد تلقت فوز العديد من رسائل التهنئة من شخصيات ووجوه معروفة ومن المتابعين حيث باركوا وتمنوا لها السعادة.

مبروك لـ فوز الفهد وزوجها.