منة عرفة عن طبيعة علاقتها بعلي غزلان: "مفيش حاجة".. وهذا سبب الإشاعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة عن طبيعة علاقتها باليوتيوبر المعروف علي غزلان، موضحة أنها تعرفه منذ زمن طويل ولكنهما حتى الآن لم يحددا إذا ما كان سيتم خطبتهما رسميا أم لا مؤكدة أنها ستعلن التفاصيل حال حدث ذلك.

وقالت منة عرفة، في لقاء مع "فوشيا" على هامش حضورها عرض أزياء المصمم محمد شهبندر الذي أقيم في إحدى فنادق القاهرة إن سبب الشائعات التي تطالها في الفترة الأخيرة بشكل كبير لأن الصدف جمعتها مع علي غزلان في العمل والمشاريع الخاصة ولذلك يلتقيان كثيرا.

وتابعت منة عرفة أن العلاقة ليست لها مسمى حاليا سوى أنه صديق مقرب ودائما ما تدعمه في عمله والعكس يدعمها ويقف بجانبها.

وبينت أنها تواصل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "ليالينا" مع الفنانة غادة عادل وتستعد لتصوير فيلم سينمائي جديد مع الفنان المصري خالد الصاوي.

وأوضحت منة عرفة أنها تجاوزت محنة مرضها الأخير حيث خضعت لعملية جراحية عبارة عن استئصال "الزائدة".

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وكانت قد نُقلت منة عرفة خلال الأسبوعين الماضيين إلى المستشفى بشكل عاجل بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة بسبب معاناتها من مغص كلوي حاد، حيث دخلت المستشفى الجوي التخصصي بمنطقة التجمع الخامس.

وظهرت منة عرفة في صورة لها وهي على سرير الشفاء داخل المستشفى، حيث تم نشر الصورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" من خلال خاصية "الاستوري"، وبدت في حالة متعبة من المرض.

وفي صورة أخرى ظهرت منة عرفة وهي على كرسي متحرك وبرفقتها علي غزلان، الذي يقال إنهما في مرحلة ارتباط لكنهما لم يعلنا بشكل رسمي، ودُون على الصورة بأنها تستعد لدخول غرفة العمليات.

وتواصل "فوشيا" مع اليوتيوبر المصري علي غزلان، الذي يرافق منة عرفة حاليا في المستشفى فقال إنها تعرضت صباح اليوم لوعكة صحية عانت خلالها من مغص شديد، وتم معالجتها ببعض المسكنات ولكنها لم تستطيع المقاومة فتم نقلها للمستشفى.

وأوضح أن الأطباء أجروا لها بعض الفحوصات واتضح معاناتها من التهابات في الزائدة الدودية وأمر الأطباء بإدخالها غرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة لإزالة الزائدة.