الجمهور يفتح النار على مراد يلدريم بسبب كورونا.. ماذا فعل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض النجم التركي مراد يلدريم لانتقادات واسعة أثناء تصويره لمسلسله "رامو" الذي يعرض حاليا عبر الشاشات التركية، والسبب ليس غريبا عما تعودنا عليه في الآونة الأخيرة وهو فيروس كورونا.

وفي التفاصيل؛ تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم التركي، يظهر فيه وهو وسط عدد غفير من الأشخاص من أهالي مدينة "أضنة" التي يعكف النجم حاليا على تصوير المسلسل فيها، والذين يرغبون بأخذ الصور التذكارية معه، متجاهلين تعليمات الوقاية من فيروس كورونا.

كما يظهر النجم التركي وهو يسمح لهم بالتقاط الصور معه ولكن من دون أن يلمسوه أو يقتربو منه كثيرا، وهو ما جعله عرضة للانتقاد وفي مرمى هجوم الجمهور عليه، وهي المرة الأولى التي يتفق غالبية الأشخاص على النقد ذاته بحق فنان، مشيرين إلى أنه كان يتوجب عليه أن يكون مثالا وقدوة لغيره وينصحهم بعدم الاختلاط والمصافحة بدلا من أن يستعرض بنفسه ويلتقط الصور.

بالإضافة إلى قيام بعضهم بتوجيه النقد له على ما قام به من طلبه بأن يتصوروا معه دون أن يلمسوه، بأنه تصرف أناني بحت وأنه يفكر في نفسه دون أن يفكر بالآخرين.

ويأتي هذا التصرف في ظل إعلان الشركة المنتجة للعمل رغبتها بتأجيل تصوير المسلسل لأسبوعين وهي الخطوة التي كانت عنوان أغلب المسلسلات التركية المعروضة حاليا عبر الشاشات كإجراء احترازي لضمان صحة العاملين فيها والممثلين.

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وعلى الرغم من هذا القرار ستقوم القناة الناقلة ببث حلقة اليوم الثلاثاء من المسلسل في موعدها على أن يتوقف عرضه لمدة أسبوعين بسبب وقف التصوير نتيجة "كورونا".

وكانت الشركة المنتجة للعمل قد أعلنت في وقت سابق عن أنه سيكون هناك موسم ثانٍ، وذلك لما يحققه من نجاح و نسب مشاهدة عالية، خصوصا وأن عودة يلدريم إلى الدراما جاءت قوية جدا من خلال هذا العمل.

ويجسد يلدريم في المسلسل شخصية "رمضان" والملقب بـ"رامو" وهو شخص طيب القلب جدا، لكنه يملك بعض الطباع الحادة والصعبة وهو شخصية محبوبة بشكل كبير في الحي الذي يعيش فيه.

ويقع رامو في حب سيبال والتي تجسد شخصيتها الفنانة التركية إسراء بيلجيتش، لكن هذا الحب يمر بالعديد من المشاكل بسبب الخلافات والمشاكل العديدة بين عائلتيهما، بالإضافة إلى شخصيتهما المختلفتين.