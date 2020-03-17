بعد الكشف عن هوية زوج فوز الفهد.. هل فعلا قيمة هدية زفافها 680 ألف دولار؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفت "شبكة" زفاف الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، التي قدمها لها زوجها الثري رجل الأعمال الكويتي عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف الصراف، أنظار الجمهور وقدروا ثمنها بنحو 681 ألف دولار أمريكي.

وأعلنت الفهد دخولها عش الزوجية اليوم الثلاثاء في هذه الظروف الاستثنائية التي ينتشر فيها فيروس كورونا ودعت الجمهور والمتابعين بأن يشاركوها فرحتها.

وما إن انتهى الجمهور من متابعة حفل الفاشينيستا اتجهوا لمعرفة قيمة هدايا الفارس الذي خطف قلب فوز لاسيما أن زوجها من الأثرياء، واستعانوا ببعض الصور والفيديوهات للهدايا التي قدمها لها رجل الأعمال الكويتي ليبحثوا عن ثمنها وتوصلوا إلى أنها تتخطى الـ681 ألف دولار أمريكي مستدلين على صور سجل السعر عليها.

وقدرتها معلقة تدعي لطيفة البلوشي بنحو ‏3 ملايين درهم إماراتي، قائلة: "شبكة ‎فوز الفهد القلادة الطويلة بمليون درهم، القلادة القصيرة ٦٠٠ ألف، الاساورة ٩٠٠ ألف، الساعة بـ١٥٠ ألف درهم، الخاتم ٦٠ ألف درهم" .

بينما قدرت أخرى الشبكة بمليون ونصف درهم، قائلة عبر تويتر: "ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لها ويهنيها اتذكر رحت ببيع عقد عندي طول عمري احسبه ذهب طلع مطلي".

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وأبدى معلق آخر انبهاره بثمن الشبكة، قائلا: "‏شبكتها أغلى من بيتنا الله يهنيهم إن شاء الله".

يذكر أن فوز لم تعلن عن أي تفاصيل رسمية عن زواجها، لكن متابعيها تكفلوا بمهمة البحث عن التفاصيل، وتبين أنه رجل الأعمال الكويتي الثري عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف، حفيد الملياردير الكويتي عبداللطيف الصراف.

وفوز الفهد هي خبيرة تجميل، ومدونة موضة وأزياء وفاشينيستا كويتية، وتُعد من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.

ومؤخرا تصدرت الفاشينيستا الكويتية مؤشرات البحث في محرك البحث "غوغل" بعدما ظهرت في مقطع مصور تدعو السيدات للذهاب إلى صالون التجميل الخاص بها، رغم الحظر الحكومي الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في الكويت، كما أثارت جدلا واسعا منذ فترة بسبب إعلانها عن دخلها الشهري من الإعلانات الذي وصل إلى 200 ألف دولار.