كيف بررت نجمات كويتيات استمرار تصوير مسلسلات رمضان رغم كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بالرغم من صدور القرارات في الكويت بإغلاق كافة صالات السينما والمسارح وصالات الفنادق والصالات المؤقتة للأفراح، يرى صنّاع الدراما التلفزيونية أن الأجواء في بلاتوهات التصوير أقل عرضة للمخاطر من انتقال الفيروس المستجد.

و برّر نجوم الدراما استمرارهم في تصوير المشاهد التمثيلية في بعض الأعمال، التي يجري تصويرها حاليا في مواقع عدة، بأن "الأجواء صحية في (اللوكيشنات)، حيث يواصل الفنانون الكويتيون التصوير بالرغم من التحذيرات الصارمة للحاق بالموسم الدرامي لشهر رمضان من هذا العام.

وقالت الفنانة زهرة الخرجي حول استكمال تصوير مسلسل "سما عالية": "بالرغم من كثافة الممثلين المتواجدين في (اللوكيشن) وفي ظل المخاوف من الإصابة بفيروس (كورونا) إلا أننا ملتزمون بمواعيد التصوير وغير مرجح التأجيل أبدا، حيث نقضي أوقاتنا في أجواء أسرية وصحية للغاية كعائلة واحدة، (والله الحافظ)".

وأضافت الخرجي في حديثها لبعض وسائل الإعلام أنها تحرص على استخدام الكمامة واتخاذ كافة التدابير اللازمة داخل "اللوكيشن" أو خارجه. كما أشارت إلى أن المخرج محمد دحام الشمري بدأ تصوير مسلسل "سما عالية" ولن يتوقف لأي سبب، إلا عند الانتهاء من جميع المشاهد، وذلك لضيق الوقت، خصوصا أنه تقرر عرض العمل على الشاشة الرمضانية، مشيدة بالروح الفنية لفريق المسلسل بأكمله.

ويستكمل طاقم عمل المسلسل التراثي "أم هارون" التصوير حتى اللحظة بمشاركة الفنانة حياة الفهد وإلهام علي ونخبة من نجوم الدراما الخليجية على رأسهم والفنان محمد جابر العيدروسي، بالإضافة إلى الفنان الإماراتي أحمد الجسمي، والفنانة العمانية فخرية خميس، والبحرينية سعاد علي، والسعودي عبدالمحسن النمر، فضلا عن مشاركة الفنانة العراقية آلاء شاكر، وغيرهم الكثير.

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وقالت الفنانة إلهام العلي حول تصويرها للمسلسل مع انتشار الكورونا: "الجميل في بلاتوهات هذا العمل أنها مفتوحة وغير مغلقة، ومع ذلك فإنني أحرص شخصيا على تناول الفيتامينات التي تساعد في رفع نسبة المناعة للجسم، بالإضافة إلى استخدام جل التعقيم للأيدي بشكل مستمر".

وأوضحت في حديثها للصحافة أن الوقاية من هذا الفيروس قد لا تجدي نفعا، "لا سيما أننا كفنانين نقابل ونصافح الكثير من الأشخاص في حياتنا اليومية، وهذا في حد ذاته جدير بأن ينقل العدوى إلينا، لا سمح الله". داعية الجميع بالتضرع والدعاء إلى الله بأن يشفي المصابين ويحفظ الآخرين من مغبة الوقوع عرضة لهذا الوباء الخطير.

ومن اللافت بدء تصوير مسلسل "أبشر بالسعد" قبل أيام بمشاركة الفنان حسين المنصور تأليف وإخراج نايف الراشد، والذي يشارك في بطولته المنصور إلى جانب الفنانة مريم الصالح وطيف وريم أرحمة، بالإضافة إلى استمرار تصوير المسلسل الدرامي "عداني العيب" والمسلسل الكوميدي "آل ديسمبر"، والمسلسل التراثي "محمد علي رود" .