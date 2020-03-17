حماقى يوضح حقيقة إصابته بفيروس كورونا

انتشر خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار التي تفيد بإصابة النجم محمد حماقي، بفيروس كورونا، ودخوله الحجر الصحي.

وكشف الفنان محمد حماقي، حقيقة كل هذه الشائعات من خلال نشره فيديو عبر خاصية الاستوري، بحسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” يرد فيه على كل هذه الشائعات والأخبار المغلوطة، قال فيه: “إنه يتواجد خلال الفترة الحالية في منزله، وقرر الخروج للرد على كل الشائعات والأخبار التي تفيد بقيام بإجراء العديد من التحاليل نظرا لشكوكة بإصابته بفيروس كورونا.

وأكد حماقي، أن كل هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، ولكنه يتواجد في الوقت الحالي في منزله طبقا للإجراءات الاحترازية تجنبا للإصابة بهذا الفيروس اللعين، مطالبا جموع الشعب المصري، بضرورة الابتعاد عن التجمعات، والجلوس في الكافيهات وخلافة، والنزول فقط من المنزل للعمل.

وفي وقت سابق، تألق محمد حماقي، خلال حفله الغنائى، الذي قام بإحياءه بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وحضر المطرب بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وسط ترحيب كبير من طلاب الجامعة وبحضور الآلاف من الشباب.

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