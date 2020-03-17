إليسا تستغل أغنيتها "كرهنى" في توجيه نصائحها لتجنب الإصابة بـ" كورونا"

استغلت النجمة اللبنانية إليسا، أغنيتها "كرهنى"، فى توجيه نصائحها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذى تفشى فى معظم أنحاء العالم، وأودى بحياة الآلاف.

ونشرت النجمة اللبنانية مقطع من الأغنية عبر الاستورى الشخصي لها بانستجرام، وكتبت "ما بدي تقرب لي وتسلم عادى علي، نصائح أليسا للوقاية من الكورونا".

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وكانت اليسا، قد استنكرت أمس، ضعف إمكانيات لبنان فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى ظل انتشار المرض بين المواطنين اللبنانيين بشكل كبير، لافتة إلى أن عدد الإصابات يمثل نسبة كبيرة بالنسبة لتعداد سكان البلد، وأن الدولة غير مؤهلة مثل باقى الدول للتعامل مع الأزمة.

وقالت إليسا، فى تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "عدد الإصابات بلبنان مقارنة بعدد سكان كتير كبير ونحنا مش مؤهلين متل باقى الدول! عملو معروف التزمو بالبقاء بالبيت وما تضهرو لأنو القصة عم تكبر ومنا لعبة أبدا.. فى صحتكن وصحة الناس كمان!".

وبهذه التدوينة، تكون قد انضمت ملكة الإحساس، إلى حملة "خليك بالبيت"، التى أطلقها إعلاميين لبنانيين لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وشارك فيها عدد كبير من الإعلاميين والفنانين اللبنانيين، من بينهم النجوم راغب علامة، وميريام فارس، والإعلامى نيشان، وغيرهم.

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يأتى هذا فيما أعلنت السلطات الصحية اللبنانية، الخميس، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 3 حالات، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية، وكانت السلطات الصحية فى لبنان، قد أعلنت، الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ثانية جراء الإصابة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد إجمالى الإصابات إلى 59 إصابة.

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