عرض "شيخ جاكسون" على "روتانا" للمرة الأولى الثلاثاء

أعلنت قناة "روتانا سينما" عن موعد عرضها فيلم "شيخ جاكسون" لأول مرة فضائيا في مساء الثلاثاء 17 مارس الجاري.

وجاء في بيان من "روتانا سينما" أن الفيلم سيتم عرضه في تمام العاشرة مساء.

"شيخ جاكسون" فيلم دراما مصري من إنتاج عام 2017، من إخراج عمرو سلامة، وتم عرض الفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2017، كما تم اختياره للترشح لجائزة الأوسكار في نسختها الـ90 لجائزة أفضل فيلم بلغةأجنبية عن جمهورية مصر العربية.

تدور قصة الفيلم حول شاب يعشق موسيقى مايكل جاكسون، وتحارب أسرته موهبته الموسيقيه فيتحول الى متشدد وتتغير مجريات حياته.

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"شيخ جاكسون" من بطولة أحمد الفيشاوي وماجد الكدواني وأحمد مالك وأمينة خليل وسلمى أبو ضيف وبسمة ودرة ومنى عبد الوهاب.

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