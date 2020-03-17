مصمم خاتم خطبة ياسمين صبري يكشف أسراره

قال إبراهيم نصّور، مصمم خاتم خطبة الفنانة ياسمين صبري إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن سعر الخاتم الذي تحدثت عنه بعض المواقع كان مبالغا فيه.

وفي مقابلة مع الإعلامية ندى عقيقي ببرنامج MBCTrending، كشف نصّور بعض أسرار الخاتم موضحا أنه لم يصمم خصيصا لياسمين صبري ولكن لزبونة اختارت تصميمه، وطلبت إضافة الألماس الأصفر والأبيض إلى الحجر المركزي، وصولا إلى تصميم يحاكي تصميم التيجان الملكية، ولاحقا طلب منها إعادة تنفيذ التصميم فأسعدها ذلك كثيرا.

وأضاف إبراهيم نصّور أن أحمد أبو هشيمة زبون دار المجوهرات التي جاء منها الخاتم، وأنه هو الذي اشتراه بسعر مقبول يقل عن 50 ألف دولار.

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