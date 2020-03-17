ماجد الكدوانى صديق تامر حسنى المقرب فى «مش أنا»

أوشك الفنان ماجد الكدواني على إنهاء كافة مشاهده ضمن أحداث فيلم "مش أنا"، الذي يخوض بطولته الفنان تامر حسني، والمفترض طرحه خلال موسم الصيف المقبل.

وعلمنا من مصدر داخل فريق العمل أن ماجد الكدواني يجسد دور صديق تامر حسني المقرب ضمن الأحداث، مشيرًا إلى أنهم حصلوا على إجازة لمدة أسبوعين، ومن المقرر استئناف التصوير مطلع الشهر المقبل داخل الديكور المخصص للعمل بإحدى المناطق بمدينة 6 أكتوبر.

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته كل من سوسن بدر، شيرين، الفنانة حلا شيحة، والتي تعود بهذا الفيلم إلى شاشات السينما بعد غياب 13 عامًا، منذ آخر أفلامها "كامل الأوصاف" الذي قدمته مع الراحل عامر منيب.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

الفنان ماجد الكدواني يحضر لمسلسل عن البابا شنودة

كريم عبدالعزيز يلتقي ماجد الكدواني بسبب "البعض لا يذهب للمأذون"