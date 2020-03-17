ترشيح هنا الزاهد لفيلم عن الأطفال

القاهرة – لايف ستايل
تلقت هنا الزاهد عرضاً لبطولة فيلم سينمائي للأطفال، باعتبارها من أكثر الممثلات شعبية بين صغار السن.
وعلمنا أن الزاهد أعجبت بفكرة الفيلم، في انتظار الاتفاق الرسمي، خاصةً أنها مشغولة بتصوير مشاهدها في فيلم "الغسالة"، الذي تبقى لها منه أسبوع واحد.
وقال مصدر مقرب من الزاهد، إنها ستتغيب عن دراما رمضان المقبل، لأنها لم تحصل على عروض تليفزيونية مناسبة، وأنها قررت التركيز على السينما لتعويض غيابها التليفزيوني.
يذكر أن آخر أفلام هنا الزاهد كان فيلم "قصة حب" مع أحمد حاتم، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.
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